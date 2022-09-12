12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İETT’de olaylar bitmiyor! Şoför araçtan indirdiği yolcuyu tekme tokat dövdü

İETT’de olaylar bitmiyor! Şoför araçtan indirdiği yolcuyu tekme tokat dövdü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
ABONE OL
İETT’de olaylar bitmiyor! Şoför araçtan indirdiği yolcuyu tekme tokat dövdü

İstanbul’da İETT şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra aracı durduran İETT şoförü ile yolcu birbirine saldırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşanan olay, dün öğle saatlerinde Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halinde olan İETT otobüsü içerisinde seyahat eden yolcu ile otobüs sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ışıklarda aracı durduran şoför ile yolcu sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otobüs şoförü ile yolcunun kavga ettiği vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görülüyor.

İETT otobüsünde fazla yolcu kavgası İETT OTOBÜSÜNDE FAZLA YOLCU KAVGASI
İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi İETT ŞOFÖRÜ İLE YOLCU BİRBİRİNE GİRDİ
İETT’de durak dışı indirme kavgası! İETT'DE DURAK DIŞI İNDİRME KAVGASI!
İETT’de önce arıza sonra kavga! İETT'DE ÖNCE ARIZA SONRA KAVGA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA