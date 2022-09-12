İETT’de olaylar bitmiyor! Şoför araçtan indirdiği yolcuyu tekme tokat dövdü

İddiaya göre, seyir halinde olan İETT otobüsü içerisinde seyahat eden yolcu ile otobüs sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ışıklarda aracı durduran şoför ile yolcu sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.