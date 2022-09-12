İETT’de olaylar bitmiyor! Şoför araçtan indirdiği yolcuyu tekme tokat dövdü
YAŞAM İHA
İstanbul’da İETT şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra aracı durduran İETT şoförü ile yolcu birbirine saldırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşanan olay, dün öğle saatlerinde Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, seyir halinde olan İETT otobüsü içerisinde seyahat eden yolcu ile otobüs sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ışıklarda aracı durduran şoför ile yolcu sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otobüs şoförü ile yolcunun kavga ettiği vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görülüyor.
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