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Taksim’deki patlamada ölen Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı! Babası oyuncu çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Taksim’deki patlamada ölen Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı! Babası oyuncu çıktı

Türkiye dün Taksim’deki kahreden patlamaya ağladı. Taksim’de meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Yağmur Uçar’ın resmi ortaya çıktı. Uçar’ın babasının da oyuncu olduğu ortaya çıktı. Acılı baba kızı ile eski eşinin cenazesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Taksim İstiklal Caddesi'nde geçen gün yaşanan alçak terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralanmıştı.

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Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti.

Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar'ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi.

Nurettin Uçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Kabrin NUR mekânın cennet olsun datlu kızım taksim deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım yağmur, Annesi ile birlikte

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