Taksim patlamasında Diriliş Ertuğrul oyuncusuna kahreden haber! Kızı vefat etti! Yağmur Uçar kimdir, kaç yaşında?
Taksim'de dün yaşanan hain terör saldırısında 6 kişi yaşamını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Ölenlerin isimlerinin açıklanmasının ardından kimlikleri belli olmaya başladı. Taksim patlamasında hayatını kaybedenlerden birinin Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar olduğu ortaya çıktı. Peki Yağmur Uçar kimdir, kaç yaşında?
Taksim Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain terör saldırısında yaşamını yitiren Yağmur Uçar kimdir? Taksim patlamasının ardından 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi ise yaralandı. Ölenlerin kimlikleri belli olurken bir acı haber de Diriliş Ertuğrul oyuncusu Nurettin Uçar'a geldi. Peki Taksim patlamasında hayatını kaybeden Yağmur Uçar kimdir, kaç yaşında?
ANNE KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Taksim İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı. Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar'ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi.
BABA UÇAR'DAN YÜREKLERİ YAKAN PAYLAŞIM
Patlamada eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ı kaybeden ve zaman zaman dizilerde oyunculuk yaptığı öğrenilen baba Nurettin Uçar henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden kızıın fotoğrafını paylaşıp;
"Kabrin nur, mekânın cennet olsun datlu kızım. Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına mutakip Şirinevler Ulu Camii'nde" ifadelerini ekledi.
Oyuncu Nurettin Uçar, Diriliş Ertuğrul ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde izleyici ile buluşmuştu.
YAĞMUR UÇAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Taksim Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırı sonucunda yaşamını yitiren Yağmur Uçar'ın oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu ve 15 yaşında olduğu öğrenildi.
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