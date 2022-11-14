Taksim patlamasında Diriliş Ertuğrul oyuncusuna kahreden haber! Kızı vefat etti! Yağmur Uçar kimdir, kaç yaşında?

ANNE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Taksim İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı. Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar'ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi.