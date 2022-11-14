Adana’da kan donduran olay! Ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi önce dövdü sonra tabancayla vurdu
Adana’da 20 yaşındaki Vedat Toraman, ağabeyi Mücahit Toraman’ın öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Seyit Mehli’yi silah zoruyla kaçırıp, götürdüğü boş arazide tabancayla bacaklarından ve çenesinden vurdu. Mehli hastanede tedaviye alınırken, yakalanan Toraman ile yanındaki arkadaşı tutuklandı.
Adana'da yaşanan olay, 27 Ekim günü saat 12.30 sularında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat Toraman, arkadaşı Musa Zengin ile birlikte otomobille gezerken, husumetli olduğu Seyit Mehli ile karşılaştı. Toraman, tartıştığı Mehli'yi silahla tehdit edip, zorla otomobile bindirdi. Toraman, Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'ndeki boş bir arsaya götürdüğü Mehli'yi dövüp, tabancayla bacaklarından ve çenesinden vurdu. Seyit Mehli'yi yol kenarında bırakan 2 şüpheli, kaçtı.
YAKALANDILAR
Bölgeden geçen bir kişi, Seyit Mehli'nin kanlar içinde hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mehli, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin eşkalini tespit etti. Polis,12 Kasım günü adreslerine düzenlediği operasyonla Vedat Toraman ile Musa Zengin'i gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerden Vedat Toraman'ın, 12 Ocak günü poğaça almak için gittiği fırında silahlı saldırıda öldürülen Mücahit Toraman'ın kardeşi olduğu, Mehli'yi de bu cinayetten sorumlu tuttuğu ortaya çıktı. Vedat Toraman ifadesinde, Mehli'nin ağabeyini öldüren ve olayın ardından tutuklanan Gökhan Özdemir'e laf taşıdığını öne sürdü.
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