Adana’da kan donduran olay! Ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi önce dövdü sonra tabancayla vurdu

Adana'da yaşanan olay, 27 Ekim günü saat 12.30 sularında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat Toraman, arkadaşı Musa Zengin ile birlikte otomobille gezerken, husumetli olduğu Seyit Mehli ile karşılaştı. Toraman, tartıştığı Mehli'yi silahla tehdit edip, zorla otomobile bindirdi. Toraman, Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'ndeki boş bir arsaya götürdüğü Mehli'yi dövüp, tabancayla bacaklarından ve çenesinden vurdu. Seyit Mehli'yi yol kenarında bırakan 2 şüpheli, kaçtı.