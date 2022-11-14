Taksim Meydanı kapalı mı? İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açık mı, ne zaman açılacak?

GEÇİCİ YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'daki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.



RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceği belirtilerek, bu durumlarda Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın geçici yayın yasağı getirebileceği kaydedildi.