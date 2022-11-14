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Taksim Meydanı kapalı mı? İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açık mı, ne zaman açılacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Taksim Meydanı kapalı mı? İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açık mı, ne zaman açılacak?

Dün, Taksim'de bulunan İstiklal Caddesin'deki terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi ise yaralanmıştı. Yaralılardan 39'u hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılan İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, merak edilen detaylar...

İstiklal Caddesi kapalı mı? Dün,16.20'de İstanbul Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde bir terör saldırısı yaşandı. Yaşanan patlama sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı. Yaralananların 39'u hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Dün yaşanan üzücü haberin ardından vatandaşlar, İstiklal Caddesi kapalı mı, trafiğe açık mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

İstiklal Caddesi, dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.

İSTİKLAL CADDESİ KAPALI MI?

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi kapalı mı, trafiğe ne zaman açılacak? İşte, yanıtı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE BANKLAR SÖKÜLDÜ MÜ?

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı. Patlamanın olduğu yerdeki beton saksılar da kaldırılarak polis bariyeri konuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlama sonucu yaşamını yitirenlerin kimliğini açıkladı.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenlerin kardeşlerimiz Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu." dedi.

BOMBAYI BIRAKAN KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Soylu, terör saldırısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

PKK/PYD terör örgütünün saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten Bakan Soylu, "Eylem talimatının Kobani'den geldiği değerlendirmesi var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Biraz önce bombayı bırakan kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı. Daha önce 21 kişi gözaltına alınmıştı. Eğer yakalanmasalardı nereye gideceklerini de beyanlarında söylediler." ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'daki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceği belirtilerek, bu durumlarda Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın geçici yayın yasağı getirebileceği kaydedildi.

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