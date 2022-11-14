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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü! Suriye'de PKK operasyonları devam ediyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü! Suriye’de PKK operasyonları devam ediyor

Son dakika haberleri... Türk askeri, sınır ötesinde de terör örgütü PKK'ya peş peşe darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.

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