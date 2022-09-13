Aksaray’da miras kavgasında kardeşini öldürdü
Aksaray'da 37 yaşındaki Kemal Elçi, babalarından miras kalan sattıkları tarlanın parası sebebiyle tartıştığı 36 yaşındaki kardeşi Kenan Elçi’yi silahla başından vurarak katletti.
Olay, geçen akşam saat 21.00 sularında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Market işleten 4 çocuk babası Kemal Elçi, kardeşi, iki çocuk sahibi Kenan Elçi'nin işlettiği markete gitti.
Burada iki kardeş arasında, babalarından miras kalan sattıkları tarlanın parası nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Elçi, yanında getirdiği tabancayla kardeşi Kenan Elçi'nin başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Kenan Elçi, olay yerinde yaşamanı yitirdi. Kenan Elçi'nin cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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