İETT şoförü 75 yaşındaki yolcuya yumrukla saldırdı iddiası! ‘Bir anda kabini açarak bana saldırdı’

"BABAM BAYILDI"

Oğlu Atilla Şahin, "Babam beni aradı. 'Yolda kavga ettik, bana vurdular' gibi bir şey söyledi. Babam geldi, her tarafı kan içerisinde. Otobüse girdim 'ne oldu' dedim. Şoför dedi ki 'baban bana küfür etti, ben haklıyım'. Küfür ettiyse bu adama vurulur mu, 74 yaşında adama vurulur mu, dedesi yaşında 4-5 hastalığı olan bir adam bu adam. Yüzyıl'dayken bayıldı babam. Ambulans çağırdık. Şehremini'nden kanlar içinde yaralı bir şekilde, Yüzyıl Köprüsü'ne kadar otobüsle gelmiş" diye konuştu.