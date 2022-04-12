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İETT şoförü 75 yaşındaki yolcuya yumrukla saldırdı iddiası! ‘Bir anda kabini açarak bana saldırdı’

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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İETT şoförü 75 yaşındaki yolcuya yumrukla saldırdı iddiası! ‘Bir anda kabini açarak bana saldırdı’

İstanbul’un Fatih ilçesinde 75 yaşındaki Kadir Şahin adlı vatandaş, bindiği İETT otobüsünde şoför tarafından darbedildiğini söyledi. Şahin, darp raporu alarak otobüs şoföründen şikayetçi oldu. Şoför de hakkında idari soruşturma başlatan İETT görevlilerine verdiği ifadesinde, ileri gitmesi yönünde uyardığı Kadir Şahin'in kendisine küfürle karşılık verdiğini, ardından aralarında arbede yaşandığını dile getirdi.

Olay, cumartesi günü saat 17.40 sularında Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan 33Y hat nolu İETT otobüsünde yaşandı. Kocamustafapaşa'da ayakkabı boyacılığıyla uğraşan Kadir Şahin, Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse bindi. Şoförün ilerlemeleri için uyardığı yolculardan Kadir Şahin ile aralarında tartışma çıktı.

Kadir Şahin, şoförün bu esnada yumruk atarak kendisini darbettiğini öne sürdü. Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını öne süren Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.

TARTIŞMA KÜFÜRDEN ÇIKTI İDDİASI

Şikayet üzerine polisin olaya ilişkin çalışması sürdürülürken, İETT de şoför hakkında idari soruşturma başlattı. İETT yetkililerince alınan ifadesinde şoförün, yolcu yoğunluğu nedeniyle kapıya sıkışmaması için ilerlemesi yönünde uyardığı Kadir Şahin'in kendisine küfrettiğini ve bu nedenle aralarında arbede yaşandığını ileri sürdü.

"ELİM YÜZÜM KAN İÇERİSİNDEYKEN OTOBÜSTE OTURTTULAR"

Olayı anlatan Kadir Şahin, "Fındıkzade'den otobüse bindim. Akbil'i bastım, önümde birkaç kişi vardı. Şoför, 'ortaya ilerleyin, sen de ilerle' dedi. Ben de ilerledim, 'ne bağırıyorsun?' dedim. Benim aşağı inmemi istedi. 'Terbiyesiz adam' dedi. Bana küfür etti, sensin o dedim. Otobüsün içerisinde bir anda kabini açarak bana saldırdı. Bir kişi olayı ayırdı, polisi aradı. Elim yüzüm kan içerisindeyken otobüste oturttular. Şehremini'ndeki karakolun önünde durduk. Arkadaki yolcular 'iftara geç kalıyoruz, devam et' dedi, şoför de polis gelmeden bastı gitti" dedi.

"BABAM BAYILDI"

Oğlu Atilla Şahin, "Babam beni aradı. 'Yolda kavga ettik, bana vurdular' gibi bir şey söyledi. Babam geldi, her tarafı kan içerisinde. Otobüse girdim 'ne oldu' dedim. Şoför dedi ki 'baban bana küfür etti, ben haklıyım'. Küfür ettiyse bu adama vurulur mu, 74 yaşında adama vurulur mu, dedesi yaşında 4-5 hastalığı olan bir adam bu adam. Yüzyıl'dayken bayıldı babam. Ambulans çağırdık. Şehremini'nden kanlar içinde yaralı bir şekilde, Yüzyıl Köprüsü'ne kadar otobüsle gelmiş" diye konuştu.

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