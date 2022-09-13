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Kayseri'de okula ateş açıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Kayseri’de okula ateş açıldı

Kayseri'de, Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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