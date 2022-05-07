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Kadıköy’de durak kavgası! İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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Kadıköy’de durak kavgası! İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi

Kadıköy’de bir vatandaş, durakta beklemediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan İETT şoförüyle tartışma yaşadı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, durakta beklemediği gerekçesiyle otobüse alınmayan vatandaş, İETT şoförüne saldırdı.

İkili arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumruklu kavgasını çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.

Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otobüse alınmadığı iddia edilen şahsın İETT aracını yumrukladıktan sonra otobüs şoförüyle tartışmaya başladığı görülüyor.





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