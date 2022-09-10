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Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nin dilek ağacını yakanlara gözaltı! Cemevi dedesi Hüseyin Öz: Provokasyon olabilir

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Ankara’da Hüseyin Gazi Cemevi’nin dilek ağacını yakanlara gözaltı! Cemevi dedesi Hüseyin Öz: Provokasyon olabilir

Ankara'nın Mamak ilçesinde Hüseyin Gazi Cemevi'nin bahçesindeki dilek ağacını ateşe verip, kaçan 2 kişi gözaltına alındı. Saldırı hakkında konuşan Cemevi dedesi Hüseyin Öz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın buraya gelmesi, Hacı Bektaş Dergahı'nı ziyaret etmesinden sonra Alevilerin taleplerine yönelik birtakım adımların atılmaya başlandığını biliyoruz. Bu şeyi baltalamak için yapılmış bir provokasyon olabilir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay ziyaret ettiği Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Cemevi'nin bahçesinde bulunan dilek ağacına yönelik saldırı dün gerçekleşti.

Otomobille cemevine gelen 2 kişiden biri araçtan inip, bez bağlama bahanesiyle yanına yaklaştığı dilek ağacını ateşe verdi.

İKİ ZANLI GÖZALTINDA

2 kişi daha sonra aynı araçla kaçtı. Dilek ağacındaki yangın hortumla su tutularak kısa sürede söndürüldü.

ŞAHISLAR SORGUYA ALINDI

Kaçan 2 kişi de jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler sorguya alındı.

"BİR PROVOKASYON OLABİLİR"

Cemevi dedesi Hüseyin Öz, saldırganların "İnancımıza ters bir şey. Canımız sıkıldığı için yaktık" dediklerini söyleyerek, "Dilek ağacı bir kültürdür. Burada birkaç saat vakit geçiriyorlar, kimse şüphelenmiyor. Gitmelerine yakın araba ile ağaca yaklaşıyorlar. Biri ağaca bez bağlarken, diğeri fotoğrafını çekiyor. Aniden ağaç alev alınca saldırganlar da arabaları çalışır vaziyette zaten basıp gidiyorlar. Jandarmaya haber verildi ardından. Saldırganlar şehir dışına çıkmak üzereyken yakalandı. Saldırganlardan biri dilek ağacının İslam'a şirk olduğunu düşündüğü için yakma gereği duymuş. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın buraya gelmesi, Hacı Bektaş Dergahı'nı ziyaret etmesinden sonra Alevilerin taleplerine yönelik birtakım adımların atılmaya başlandığını biliyoruz. Bu şeyi baltalamak için yapılmış bir provokasyon olabilir" diye konuştu.

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