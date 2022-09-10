Ankara’da Hüseyin Gazi Cemevi’nin dilek ağacını yakanlara gözaltı! Cemevi dedesi Hüseyin Öz: Provokasyon olabilir

"BİR PROVOKASYON OLABİLİR"



Cemevi dedesi Hüseyin Öz, saldırganların "İnancımıza ters bir şey. Canımız sıkıldığı için yaktık" dediklerini söyleyerek, "Dilek ağacı bir kültürdür. Burada birkaç saat vakit geçiriyorlar, kimse şüphelenmiyor. Gitmelerine yakın araba ile ağaca yaklaşıyorlar. Biri ağaca bez bağlarken, diğeri fotoğrafını çekiyor. Aniden ağaç alev alınca saldırganlar da arabaları çalışır vaziyette zaten basıp gidiyorlar. Jandarmaya haber verildi ardından. Saldırganlar şehir dışına çıkmak üzereyken yakalandı. Saldırganlardan biri dilek ağacının İslam'a şirk olduğunu düşündüğü için yakma gereği duymuş. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın buraya gelmesi, Hacı Bektaş Dergahı'nı ziyaret etmesinden sonra Alevilerin taleplerine yönelik birtakım adımların atılmaya başlandığını biliyoruz. Bu şeyi baltalamak için yapılmış bir provokasyon olabilir" diye konuştu.

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