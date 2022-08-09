Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’a saldırı iddiasıyla tutuklanan 4 kişinin ifadesi ortaya çıktı! O gün neler yaşandı?

'KİMSEDEN PARA ALMADIM'



Diğer şüpheli Ahmet Y. de müştekiyi tanımadığını öne sürerek "Olaydan 2 saat önce Maltepe'deki dükkanda otururken Serkan bana kız arkadaşının kendisine sipariş verdiğini, yemeğini götüreceğini ve kendisini Kartal'a bırakmamı söyledi. Yoldayken de bana 'Geri dön' dedi. Dragos'a doğru gitmemi söyledi. Bir ara sokağa girdik. Bir anda beni sallayarak durdu. Birden motordan inerek arabanın yanına gitti. Ben motorda beklerken bir ses geldi ve baktığımda S.G.'nin bana doğru koştuğunu gördüm. Bana kaçmamı söylemedi ve beni kovalayan kimseyi de görmedim. Yoldayken konuşmuş olabilir ama kafamdaki kasktan dolayı bir şey duymadım. Ben kimseden para almadım ve kimseyi darbetmedim. Olayı da haberlerden öğrendim"