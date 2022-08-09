Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı iddiasıyla tutuklanan 4 kişinin ifadesi ortaya çıktı! O gün neler yaşandı?
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a yapılan saldırı sonrası tutuklanan 4 kişinin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen tutuklular olayı yalanlarken şüpheli Ahmet Y. o gece yaşananları anlattı. İşte detaylar...
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili "Basit yaralama" suçundan tutuklanan 4 şüphelinin hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı.
EVİNİN ÖNÜNDE DARBEDİLDİ
Olay, cuma günü Kartal Orhantepe Mahallesi Seheryeli Sokak'ta meydana geldi. Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, bu sokaktaki evinin önünde motosikletli 2 kişi tarafından uğradığı saldırıda darbedildi. Saldırıya ilişkin tespit edilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 9 şüpheliden 4'ü "Basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan şüpheli S.G.'nin ise yakalanmasına ilişkin işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
'CEMEVİNİ KARIŞTIRMASINLAR DEMEDİM'
Şüpheli Murat D. ifadesinde, diğer şüphelileri mahalleden tanıdığını, kendisinin olayla bir ilgisi olmadığını iddia ederek "Bir komşumuzun kızını orada ziyaret ettik. Bir hastamız vardı, onunla ilgilenmesini talep ettik. Sonra çıktık, kafeye gittik. Kafede Naki D. müşteki Selami Sarıtaş için sitemkâr sözler söyledi. Naki D. aceleyle kalktı gitti. Kısa süre sonra Muhittin F. ile telefonda konuştuk. Sohbet esnasında ben Naki D.'nin bahsettiği olayı Muhittin F.'ye anlattım. 'Bir tane sapık varmış' dedim. Muhittin F.'nin yanındaki arkadaşlardan biri 'Sapık varsa ben döverim' demiş. O gün aracımı çalışanım aldı. Ben kimseye para vermedim, para almadım. Ben kimseye 'Bu olayla ilgili gitsinler ifade versinler, şahsi mesele desinler, cemevini karıştırmasınlar' demedim. Ben suçsuzum, kimseyi azmettirmedim" dediği öğrenildi.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Şüpheli Muhittin F. müştekiyi tanımadığını, olay günü buluştuğu diğer şüphelilerden birinin kendisine "Birisi kadına sarkıntılık yaptı" dediğini ve şüpheli S.G.'nin "Gidip döveyim" diye teklifte bulunduğunu söyledi. Kimseyi suç işlemeye azmettirmediğini iddia eden Muhittin F., S.G.'nin olay yerine gittiğini dile getirdi. Muhittin F. üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, emniyete kendisinin teslim olduğunu söyledi.
'KİMSEDEN PARA ALMADIM'
Diğer şüpheli Ahmet Y. de müştekiyi tanımadığını öne sürerek "Olaydan 2 saat önce Maltepe'deki dükkanda otururken Serkan bana kız arkadaşının kendisine sipariş verdiğini, yemeğini götüreceğini ve kendisini Kartal'a bırakmamı söyledi. Yoldayken de bana 'Geri dön' dedi. Dragos'a doğru gitmemi söyledi. Bir ara sokağa girdik. Bir anda beni sallayarak durdu. Birden motordan inerek arabanın yanına gitti. Ben motorda beklerken bir ses geldi ve baktığımda S.G.'nin bana doğru koştuğunu gördüm. Bana kaçmamı söylemedi ve beni kovalayan kimseyi de görmedim. Yoldayken konuşmuş olabilir ama kafamdaki kasktan dolayı bir şey duymadım. Ben kimseden para almadım ve kimseyi darbetmedim. Olayı da haberlerden öğrendim"
'SUÇSUZUM'
Şüpheli Naki D.'nin ise sorgusunda şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Ben Selami Sarıtaş'ı cemevi yönetiminden tanırım. Olayla hiçbir alakam yoktur. Diğer şüphelilerin ise bu suça karışıp karışmadığını bilmiyorum. Olaydan 4 gün önce beni Kartal'daki cemevinden aldılar. Maltepe Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne gittik. Sonra bir kafeye gittik, ardından da ayrıldık. O gün darp olayı hiç konuşulmadı. Ben Selami Sarıtaş'la ilgili kendisine gözdağı vereceğimi söylemedim. O gün sadece müştekinin davranışlarını basın yoluyla deşifre edeceğimi söylemiştim. Ben kimseyi azmettirmedim. Suçsuzum"
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