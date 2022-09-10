Burdur’da korkutan yangın! 168 personel müdahale etti

Yangına 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 3 yer ekibi, 3 su ikmal aracı, Bucak Belediyesi, Çeltikçi Belediyesi ve Kızılkaya Belediyesi itfaiye ekipleri olmak üzere toplam 168 personel ile müdahale edildi.