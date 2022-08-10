Alevi Vakıfları Federasyonu Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevi yönetimi hakkında ihraç süreci başlattı

"ZİYARETİ ÖNEMSİYORUZ AMA BİZE BİLGİ VERİLMEDİ"

Federasyonun Twitter hesabından yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, 20 yıllık iktidarı süresince ilk defa bir Cemevini ziyaret etmesi Alevilere saldırılarının yapıldığı bir dönemde son derece önemli olduğu gibi toplumu kucaklayıcı ve birleştirici bir ziyarettir. Bu anlamda bu ziyareti önemsiyoruz.