Alevi Vakıfları Federasyonu Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevi yönetimi hakkında ihraç süreci başlattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, Ankara'da yer alan Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve hemen yanındaki cemevini ziyaret etmişti. Başkan Erdoğan, muharrem ayının 10'uncu günü dolayısıyla Alevi dedeleriyle birlikte iftar yapmıştı. Gelişme sonrası Alevi Vakıfları Federasyonundan yapılan açıklamada, cemevi yönetiminin ihraç edilmesi için işlem başlatıldığı duyuruldu. Federasyondan yapılan açıklamada ihraç kararına ilişkin, "Alevi-Bektaşi toplumunun en kutsal değerlerinden olan, 'Muharrem / Matem'; ve inanç ritüellerimizin fütürsuzca istismar edilmesine sessiz kalan yönetimini kınıyoruz" denildi.
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz pazartesi günü, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etmiş, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katılmıştı.
Erdoğan, cemevlerine yapılan saldırılardan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, bu olayın peşini bırakmayacaklarını ve sonuna kadar gidip, hesap soracaklarını iletmişti. Hz. Hüseyin'in ortak değer ve ortak acı olduğunu ifade eden Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Devlet, Alevi vatandaşlarının yanında" ifadelerini kullanmıştı.
ALEVİ VAKIFLARI FEDERASYONU İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATTI
Tarihi ziyaret sonrası Alevi Vakıfları Federasyonundan yapılan açıklamada, Hüseyin Gazi Cemevi yönetiminin ihraç edilmesi için işlemleri başlatıldığı duyuruldu.
"ZİYARETİ ÖNEMSİYORUZ AMA BİZE BİLGİ VERİLMEDİ"
Federasyonun Twitter hesabından yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın, 20 yıllık iktidarı süresince ilk defa bir Cemevini ziyaret etmesi Alevilere saldırılarının yapıldığı bir dönemde son derece önemli olduğu gibi toplumu kucaklayıcı ve birleştirici bir ziyarettir. Bu anlamda bu ziyareti önemsiyoruz.
Bu ziyaretin öncesi ve sırasınca yaşananlar ise bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Öncelikle; Federasyonumuz bileşeni olduğu halde, başından itibaren vakıf yönetimi tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti hakkında tarafımıza en ufak bilgi dahi verilmemiştir.
"CEMEVİ YÖNETİMİ HAKKINDA İHRAÇ İŞLEMLERİNE BAŞLADIK"
Alevi-Bektaşi toplumunun yüzyıllar boyunca geliştirdiği, yaşadığı zulüm ve baskılara rağmen bugünlere getirdiği yüce değerleri, basit çıkar hesaplarıyla ayaklar altına alan, Alevi-Bektaşi toplumunun en kutsal değerlerinden olan, 'Muharrem / Matem'; ve inanç ritüellerimizin fütürsuzca istismar edilmesine sessiz kalan Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimini kınıyor ve Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı hakkında Federasyonumuzun Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği ihraç işlemlerine başladığımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz."
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