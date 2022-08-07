Başkan Erdoğan cemevi ziyaret edecek ve Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak
GÜNDEM ahaber.com.tr
Cemevlerine yönelik provokasyonun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cemevi ziyaretinde bulunacak. Başkan Erdoğan, Muharrem İftarı’nda Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle bir araya gelecek.
Ankara'da cemevlerine yönelik provokasyonun ardından bir ilk gerçekleşecek.
ÖNEMLİ ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent'te saldırıya uğrayan cemevlerinden birini ziyaret edecek.
Ziyaret Muharrem Ayı'nın onuncu gününde olacak.
ALEVİ DEDELERİ VE AKADEMİSYENLERLE BULUŞACAK
Başkan Erdoğan, Muharrem İftarı'nda Türkiye'nin dört bir yanından davet edilen Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle bir araya gelecek.
BAKAN SOYLU DA KATILACAK
İftara 80 Alevi Dedenin yansıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.
HÜSEYİN GAZİ TÜRBESİ'NE ZİYARET
Başkan Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Türbesi'ni de ziyaret etmesi gündemde.
Geçtiğimiz günlerde de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyarette bulunmuştu.
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