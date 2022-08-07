07 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan cemevi ziyaret edecek ve Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak

Başkan Erdoğan cemevi ziyaret edecek ve Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan cemevi ziyaret edecek ve Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak

Cemevlerine yönelik provokasyonun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cemevi ziyaretinde bulunacak. Başkan Erdoğan, Muharrem İftarı’nda Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle bir araya gelecek.

Ankara'da cemevlerine yönelik provokasyonun ardından bir ilk gerçekleşecek.

ÖNEMLİ ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent'te saldırıya uğrayan cemevlerinden birini ziyaret edecek.

Ziyaret Muharrem Ayı'nın onuncu gününde olacak.

ALEVİ DEDELERİ VE AKADEMİSYENLERLE BULUŞACAK

Başkan Erdoğan, Muharrem İftarı'nda Türkiye'nin dört bir yanından davet edilen Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle bir araya gelecek.

BAKAN SOYLU DA KATILACAK

İftara 80 Alevi Dedenin yansıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.

HÜSEYİN GAZİ TÜRBESİ'NE ZİYARET

Başkan Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Türbesi'ni de ziyaret etmesi gündemde.

Geçtiğimiz günlerde de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyarette bulunmuştu.

Başkan Erdoğan Cemevi ziyaret edecek BAŞKAN ERDOĞAN CEMEVİ ZİYARET EDECEK

45 dakikada 3 noktada provokasyon! 45 DAKİKADA 3 NOKTADA PROVOKASYON!
Cemevi saldırganları hakkında karar CEMEVİ SALDIRGANLARI HAKKINDA KARAR
Cemevi saldırısının detayları ortaya çıktı CEMEVİ SALDIRISININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA