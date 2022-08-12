12 Ağustos 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan talimat verdi! İçişleri ve Kültür bakanlıklarından ortak çalışma: 8 ilde yeni cemevi açılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2022
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Başkan Erdoğan talimat verdi! İçişleri ve Kültür bakanlıklarından ortak çalışma: 8 ilde yeni cemevi açılacak

Başkan Erdoğan'ın talimat üzerine İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları koordinasyonunda "Milli Birlik ve Beraberlik" çalışması başlatıldı. Bu kapsamda 8 ilde yeni cemevi açılacak.

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