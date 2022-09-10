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Meteoroloji uyardı! Bir çok bölgeye sağanak geliyor: İstanbul Ankara, İzmir... | Hava durumu (11 Eylül 2022)

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Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Meteoroloji uyardı! Bir çok bölgeye sağanak geliyor: İstanbul Ankara, İzmir... | Hava durumu 11 Eylül 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın (11 Eylül 2022 Pazar) Türkiye'nin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yandan Pazartesi gününden itibaren ise Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisine girecek ve gök gürültülü sağanak yağmur 3 gün sürecek. İşte İstanbul Ankara, İzmir dahil 81 ilin hava durumu...

Türkiye'de hava sıcaklığının 11 Eylül 2022 Pazar)günü yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bir çok bölgeye sağanak geliyor: İstanbul Ankara, İzmir... | Hava durumu 11 Eylül 2022

Rüzgar genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz Kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bir çok bölgeye sağanak geliyor: İstanbul Ankara, İzmir... | Hava durumu 11 Eylül 2022

12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE'YE SAĞANAK GELİYOR

Pazartesi günüden (12 EYLÜL 2022) itibaren ise Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji uyardı! Bir çok bölgeye sağanak geliyor: İstanbul Ankara, İzmir... | Hava durumu 11 Eylül 2022

Meteorolojiye göre; Marmara Bölgesi'nin tamamı, Trakya Bölgesi, Karadeniz'in büyük bir kısmı ve Kuzey Ege'nin bir kısmı sağanak yağış etkisi altına girecek.

Meteoroloji uyardı! Bir çok bölgeye sağanak geliyor: İstanbul Ankara, İzmir... | Hava durumu 11 Eylül 2022

Sağanak yağıştan İstanbul ve Ankara da etkilenecek.

Meteoroloji uyardı! Bir çok bölgeye sağanak geliyor: İstanbul Ankara, İzmir... | Hava durumu 11 Eylül 2022

İşte Türkiye'nin 5 günlük haritalı hava durumu tahmini…

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