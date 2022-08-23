Freni boşalan TIR dehşet saçtı! Şimdi de Ankara! Otomobil iki TIR’ın arasında kaldı | İZLE

Arkadan gelen aracın çarpmasının etkisiyle öne savrulan tır ise henüz kimliği belirlenemeyen şahsın kontrolündeki 06 CBM 059 plakalı araca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 tırın arasında kalan araçta yolcu koltuğunda seyahat eden Emin K. ve sürücü Mehmet S. ile 06 CBM 059 araçta yolcu olarak bulunan polis memuru Çiçek G. yaralandı.