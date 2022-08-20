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Mardin'de freni patlayan kamyon kıraathaneye girdi! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Mardin’de freni patlayan kamyon kıraathaneye girdi! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da olduğu belirtilmişti. Saatlerin ilerlemesiyle Mardin'den acı haberler peş peşe geldi. Önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca can kayıplarının arttığını duyurdu. Mardin'den gelen son bilgilerde ölü sayısının 16'ya çıktığı ve 8'i ağır toplam 29 yaralının olduğu ifade edildi.

Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. İlçede akarşakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de meydana gelen kazada can kaybının 10'a çıktığını açıkladı.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik'te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin."

BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından ölü sayısının tekrar arttığını açıkladı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı." ifadelerine yer verdi.

Baka Koca paylaşımına şu ifadelerle devam etti;

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Yaralıların tedavisi için tüm imkânlar seferber edildi. Dileğimiz, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları sebebiyle yeni acı yaşamamak. Milletçe üzgünüz.

BAKAN BOZDAĞ: ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: BAKAN SOYLU BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle bölgeye gittiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hareket etti.

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