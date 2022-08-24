Şırnak'ta tüyler ürperten olay! Bir baba bunu neden yapar? Eşini ve 3 kızını başından vurdu
Son dakika haberi... Şırnak'ın İdil ilçesinde Hasan Karaaslan(40), eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.
Olay, İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde 01.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya(17), Melek(16) ve Şerife Karaaslan'ı(13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.
Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi.
Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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