Ankara'da freni boşalan TIR dehşet saçtı! Otomobil iki TIR'ın arasında kaldı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde freni boşalan tır 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. 2 tırın arasında kalan otomobil içinde seyahat eden kişiler ağır yaralanırken, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İşte o anlar...