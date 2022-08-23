23 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara'da freni boşalan TIR dehşet saçtı! Otomobil iki TIR'ın arasında kaldı

Ankara'da freni boşalan TIR dehşet saçtı! Otomobil iki TIR'ın arasında kaldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2022 23:05
Ankara’nın Polatlı ilçesinde freni boşalan tır 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. 2 tırın arasında kalan otomobil içinde seyahat eden kişiler ağır yaralanırken, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İşte o anlar...
Ankara’da freni boşalan TIR dehşet saçtı
Ankara'da freni boşalan TIR dehşet saçtı
Timsahın kafesine giren adam dehşeti yaşadı
Timsahın kafesine giren adam dehşeti yaşadı
Eskişehir’de cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı
Eskişehir'de cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı
Kadıköy’de ’yan baktın’ kavgası kanlı bitti
Kadıköy'de 'yan baktın' kavgası kanlı bitti
Cenazede skandal görüntü! Kendini zor tuttu
Cenazede skandal görüntü! Kendini zor tuttu
O ilde hortum! Bir vatandaşı havaya savurdu
O ilde hortum! Bir vatandaşı havaya savurdu
Bakın o polis meslektaşına ne yaptırmış!
Bakın o polis meslektaşına ne yaptırmış!
Titanik enkazından son fotoğraflar paylaşıldı!
Titanik enkazından son fotoğraflar paylaşıldı!
Gary Busey parkta pantolonunu indirdi!
Gary Busey parkta pantolonunu indirdi!
Civan Canova’ya veda
Civan Canova'ya veda
Öğretmenlere ’özür tayini’ müjdesi
Öğretmenlere 'özür tayini' müjdesi
Edirne’de gece gündüze döndü
Edirne’de gece gündüze döndü
Daha Fazla Video Göster