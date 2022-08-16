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Sultanbeyli’de yolcu dolu İETT otobüsü kayarak kaldırıma çıktı! Korku dolu anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Sultanbeyli’de yolcu dolu İETT otobüsü kayarak kaldırıma çıktı! Korku dolu anlar kamerada

Sultanbeyli’de içi yolcu dolu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak ters dönüp kaldırıma çıktı. Yüreklerin ağza geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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