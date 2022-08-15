İstanbul'da aşırı yağışlar hayatı felç etti! İETT aracında akılalmaz görüntüler! Sefer iptal haberleri gelmeye başladı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası seyir halindeki bir İETT otobüsünü su bastı. Yolcular zor anlar yaşadı. Öte yandan son dakika bilgisine göre; Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hatları hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi. Yeni yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Meteoroliji'nin günlerdir uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağış başladı.
Birçok ilçede yolların adeta göle dönmesiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Seyir halindeki bir İETT otobüsünü ise bastı.
Yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki İETT otobüsünün içerisine yağmur suları doldu.
SEFER İPTALLERİ BAŞLADI
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle tramvay seferlerinde de aksamalar yaşanmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, etkili olmaya başladı. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanaktan kaynaklı Fatih Aksaray bölgesinde tramvay seferlerinde aksamalar yaşanmaya başladı. Su birikintilerinden dolayı da bazı bölgelerde araçlar ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hatları hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
Yeni yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
METRO ALT GEÇİDİNDE SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU
Zincirlikuyu'da metroya giden Zorlu Center yaya alt geçidinde oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.
Mecidiyeköy'de sağanağın başlamasıyla yolcular metrobüs, metro ve otobüs duraklarına sığındı.
Öte yandan, tramvay seferleri sadece Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılabiliyor.
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