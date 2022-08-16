Kadıköy'de vatandaşı şaşırtan görüntü! Rastgele binalara giren genç çift öyle bir şey yaptı ki...
İstanbul Kadıköy'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Rastgele girdikleri binaların girişinde uyumaya başlayan genç çift, duruma tepki gösteren mahalle sakinlerine küfür edip alkol şişesi fırlattı. İşte o anlar...
İnanılmaz olay Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde yaşandı. Sokaklarda yaşadığı öğrenilen Ahmet ve Pınar isimli çift, bir süredir binalarda konaklamaya başladı.
KADIKÖY'DE GERGİN ANLAR
Geceyi binaların girişinde geçiren çift, rahatsızlık vermeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Çift bunun üzerine vatandaşlara ağır küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı.
CAMI KIRDI
Kavganın büyümesi üzerine Ahmet isimli şahıs, pencereden kendisine tepki gösteren bir vatandaşın camına alkol şişesi fırlattı.
Camın kırılmasının ardından çift hızla sokaktan uzaklaştı. Yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Olayın ardından çok sayıda vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan çifti yakaladı.
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