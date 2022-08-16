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Kadıköy'de vatandaşı şaşırtan görüntü! Rastgele binalara giren genç çift öyle bir şey yaptı ki...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Kadıköy’de vatandaşı şaşırtan görüntü! Rastgele binalara giren genç çift öyle bir şey yaptı ki...

İstanbul Kadıköy'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Rastgele girdikleri binaların girişinde uyumaya başlayan genç çift, duruma tepki gösteren mahalle sakinlerine küfür edip alkol şişesi fırlattı. İşte o anlar...

İnanılmaz olay Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde yaşandı. Sokaklarda yaşadığı öğrenilen Ahmet ve Pınar isimli çift, bir süredir binalarda konaklamaya başladı.

Kadıköy’de vatandaşı şaşırtan görüntü! Rastgele binalara giren genç çift öyle bir şey yaptı ki...

KADIKÖY'DE GERGİN ANLAR

Geceyi binaların girişinde geçiren çift, rahatsızlık vermeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kadıköy’de vatandaşı şaşırtan görüntü! Rastgele binalara giren genç çift öyle bir şey yaptı ki...

Çift bunun üzerine vatandaşlara ağır küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı.

Kadıköy’de vatandaşı şaşırtan görüntü! Rastgele binalara giren genç çift öyle bir şey yaptı ki...

CAMI KIRDI
Kavganın büyümesi üzerine Ahmet isimli şahıs, pencereden kendisine tepki gösteren bir vatandaşın camına alkol şişesi fırlattı.

Kadıköy’de vatandaşı şaşırtan görüntü! Rastgele binalara giren genç çift öyle bir şey yaptı ki...

Camın kırılmasının ardından çift hızla sokaktan uzaklaştı. Yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Kadıköy’de vatandaşı şaşırtan görüntü! Rastgele binalara giren genç çift öyle bir şey yaptı ki...

Olayın ardından çok sayıda vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kadıköy’de vatandaşı şaşırtan görüntü! Rastgele binalara giren genç çift öyle bir şey yaptı ki...

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan çifti yakaladı.

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