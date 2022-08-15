15 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İETT otobüsü ve otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi! Trafiği birbirine kattılar

İETT otobüsü ve otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi! Trafiği birbirine kattılar

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
ABONE OL
İETT otobüsü ve otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi! Trafiği birbirine kattılar

İstanbul’da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri, trafikte yoğunluğa neden oldu. Her iki aracın sürücüsü de geri gidip birbirlerine yol vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Uzun süren beklemenin ardından vatandaşların tepkisi üzerine İETT otobüsü sürücüsü yol verince trafik normale döndü.

İstanbul'un Üsküdar ilçsi Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde 34 TN 2020 plakalı Beykoz-Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünün arızalanması sebebiyle yolda trafik tek şeride düştü. Yol Yardım Aracı tarafından yolun sağ şeridinde otobüsteki arızanın giderilmesiyle uğraşıldığı sırada, 34 DAK 69 plakalı otomobil ile Üsküdar-Sultanmurat seferini yapan 34 TN 2548 plakalı İETT otobüsü karşı karşıya geldi. Her iki aracın sürücüsü de geri gidip birbirlerine yol vermek istemedi. Bunun üzerine sürücüler arasında başlayan tartışmaya bir süre sonra yolcular da karıştı.

Otobüs ile otomobilin sürücülerine tepki gösteren vatandaşlar, yolun trafiğe açılmasını istedi ve polise ihbarda bulundu. Her iki sürücünün yaklaşık 15 dakika boyunca birbirine yol vermek istememesi üzerine bölgede Beylerbeyi'nden Çengelköy ve Nakkaştepe istikametlerine kadar her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Tepkilerin ardından İETT otobüsü sürücüsünün geri gidip yol vermesi üzerine trafik normale döndü.

Otomobil sürücüsü, ikaz etmesine rağmen İETT otobüsünün yola çıktığını iddia etti. Sürücü, "Ben normal yolundayım, her şeyiyle düzgün yolundayım. Polis çağırdı, gelsin polis, kim hatalı görsün burada. Bir de bana hareket yapıyor." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA