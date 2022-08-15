İETT otobüsü ve otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi! Trafiği birbirine kattılar

Otomobil sürücüsü, ikaz etmesine rağmen İETT otobüsünün yola çıktığını iddia etti. Sürücü, "Ben normal yolundayım, her şeyiyle düzgün yolundayım. Polis çağırdı, gelsin polis, kim hatalı görsün burada. Bir de bana hareket yapıyor." dedi.

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