İETT otobüsü ve otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi! Trafiği birbirine kattılar
İstanbul’da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri, trafikte yoğunluğa neden oldu. Her iki aracın sürücüsü de geri gidip birbirlerine yol vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Uzun süren beklemenin ardından vatandaşların tepkisi üzerine İETT otobüsü sürücüsü yol verince trafik normale döndü.
İstanbul'un Üsküdar ilçsi Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde 34 TN 2020 plakalı Beykoz-Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünün arızalanması sebebiyle yolda trafik tek şeride düştü. Yol Yardım Aracı tarafından yolun sağ şeridinde otobüsteki arızanın giderilmesiyle uğraşıldığı sırada, 34 DAK 69 plakalı otomobil ile Üsküdar-Sultanmurat seferini yapan 34 TN 2548 plakalı İETT otobüsü karşı karşıya geldi. Her iki aracın sürücüsü de geri gidip birbirlerine yol vermek istemedi. Bunun üzerine sürücüler arasında başlayan tartışmaya bir süre sonra yolcular da karıştı.
Otobüs ile otomobilin sürücülerine tepki gösteren vatandaşlar, yolun trafiğe açılmasını istedi ve polise ihbarda bulundu. Her iki sürücünün yaklaşık 15 dakika boyunca birbirine yol vermek istememesi üzerine bölgede Beylerbeyi'nden Çengelköy ve Nakkaştepe istikametlerine kadar her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Tepkilerin ardından İETT otobüsü sürücüsünün geri gidip yol vermesi üzerine trafik normale döndü.
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