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İETT otobüsünün camlarını kırdılar yolculara korku dolu anlar yaşattılar

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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İETT otobüsünün camlarını kırdılar yolculara korku dolu anlar yaşattılar

İstanbul’da İETT şoförünün kendilerini sollmasına kızan otomobildekiler, otobüsün önünü keserek, tekme ve yumruklarla araca saldırdı. O anlar otobüste bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşanan olay, dün saat 05.30 sularında D-100 yan yol Avcılar istikametinde ilerleyen Silivri- Avcılar seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi.

İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüs şoförünün kendisini sollamasına öfkelenip, onu takip etti. Öfkeli sürücü ve beraberindeki 2 kişi, araçlarıyla önünü kestikleri otobüsün camları yumruklayıp tekmelemeye başladı.

Otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, sürücü otobüsün kapı camını tekmeleyerek kırdı. Diğer sürücüler araya girerek saldırganları uzaklaştırdı.

Yaşanan bu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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