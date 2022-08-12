12 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü | Çok sayıda yaralı var

Son dakika: İstanbul'da kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü | Çok sayıda yaralı var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü | Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da kamyonda bulunan demir direkler düşünce yanından geçen İETT otobüsüne çarptı. Kazada otobüsün sol tarafında büyük hasar oluşurken ilk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.

Arnavutköy'de kamyonda bulunan demir direkler düşünce yanından geçen İETT otobüsüne çarptı.

Kazada otobüsün sol tarafında büyük hasar oluşurken çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir direklerle ilerleyen kamyon durağa yanaşan İETT otobüsünü biçti. Feci kazada otobüsün sol tarafı büyük hasar görürken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de yaşanan kaza saat 12.30 sularında Sincanlar Otobüs durağı önünde meydana geldi. İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti.

Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı. Kamyon otobüsün içine girerek sol tarafını biçerek ilerlerdi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA