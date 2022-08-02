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Yarışma programıyla tanınmıştı! Kübra Ece'nin ölümüyle ilgili yeni gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Yarışma programıyla tanınmıştı! Kübra Ece’nin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstanbul’da 30 Ocak tarihinde bir binanın dördüncü katından düşerek feci şekilde can veren Kübra Ece’nin şüpheli ölümüyle ilgili savcılık kararını verdi. İşte detaylar...

İstanbul'da bir yarışma programıyla ünlü olan 30 yaşındaki Kübra Ece, Avcılar'daki 30 Ocak tarihinde bir apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Ece'nin ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.

Evdeki eski sevgilisi ve arkadaşları gözaltına alındı. Zanlılar Kübra Ece'nin eski sevgilisi ile kıskançlık tartışmasına girdiğini ve bu nedenle balkondan atladığını iddia etti.

Yaklaşık 6 ay süren soruşturmanın ardından savcılık kararını verdi.

YETİŞMEYE ÇALIŞTILAR

Takipsizlik kararında "Olay anında Kübra Ece'nin koşarak balkondan atladığı, arkadan gelen erkek şahısların kendisine yetişmeye çalıştıkları ancak tutamadıkları görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Savcılığa göre, Kübra Ece olay gecesi arkadaşları ile kısa süre önce ayrıldığı 3 yıllık sevgilisi Emre Şeker'in evine gitti. Kübra Ece, evde Emre'nin Brezilyalı yeni sevgilisi Luiza Marina ile karşılaşınca aralarında çıkan tartışma neticesinde sinirlendi ve balkondan kendisini attı.

Zanlıların ifadeleri, Adli Tıp Kurumu raporları ve kamera görüntüleri de birbirini doğrular nitelikteydi. Bu yüzden Kübra Ece'nin ölümünde evdeki şahısların herhangi bir kusuru tespit edilemedi.

Savcılık Kübra Ece'nin telefonunu da incelemek istedi ancak şifresi kırılamadığı için telefon incelenemedi.

Telefon ve diğer eşyaları ailesine teslim edildi.

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