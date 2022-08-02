Yarışma programıyla tanınmıştı! Kübra Ece’nin ölümüyle ilgili yeni gelişme

Zanlıların ifadeleri, Adli Tıp Kurumu raporları ve kamera görüntüleri de birbirini doğrular nitelikteydi. Bu yüzden Kübra Ece'nin ölümünde evdeki şahısların herhangi bir kusuru tespit edilemedi.

Savcılık Kübra Ece'nin telefonunu da incelemek istedi ancak şifresi kırılamadığı için telefon incelenemedi.

Telefon ve diğer eşyaları ailesine teslim edildi.