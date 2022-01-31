31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kübra Ece kimdir? Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden öldü?

Kübra Ece kimdir? Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden öldü?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022
ABONE OL
Kübra Ece kimdir? Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden öldü?

Kübra Ece kimdir, neden öldü? Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece kimdir? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasında tanınan ve popüler yarışmacılardan birisi olan Kübra Ece'nin 4. kattan atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Genç kızın intiharında aynı zamanda cinayet şüphesi üzerinde de duruluyor. Peki; Kübra Ece kimdir?

Kübra Ece kimdir, neden öldü? Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden öldü? Bizim Köyün Kızları isimli bir yarışma programında ünlenen genç yarışmacı Kübra Ece hayatını kaybetti. Kübra Ece'nin hayatına son verdiği iddia edilirken, yakınları da kötü haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Kübra Ece kimdir sorusunun yanıtı haberimizde...

KÜBRA ECE NEDEN ÖLDÜ?

Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla tanınan Kübra Ece'den acı haber geldi. Genç yarışmacının 4. kattan atlayıp intihar ederek hayatını sonlandırdığı iddia edildi. Vefat haberini Ece'nin de arkadaşı olan, Instagram fenomeni Habibe Durkaya yaptığı paylaşımıyla doğruladı.

Durkaya; "Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Magazinburada'nın haberine göre; Ece nişanlısı ile evlilik hazırlıkları yaparken ihanetle sarsıldı. Kübra Ece'nin intihar etme sebebi olarak nişanlısını evinde başka bir kadınla uygunsuz bir şekilde yakalaması iddiası ortaya atıldı.

Genç kızın intiharında aynı zamanda cinayet şüphesi üzerinde de duruluyor. Kübra Ece'nin ölüm haberini sosyal medyada duyanlar "İntihar olduğuna inanmıyorum" yorumlarında bulundu.

KÜBRA ECE KİMDİR?

Kübra Ece katıldığı yarışma programında hayatıyla ilgili şu bilgileri vermişti: "29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım.''

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA