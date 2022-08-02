İstanbul’da dolandırıcının tuzağı! Esnafın adını kullanarak…
İstanbul'da bir kadın girdiği dükkan çalışanlarını, aynı mahalledeki esnafın adını kullanarak dolandırdı. Şüpheli daha önce de Beylikdüzü’nde görüldü. Kadın şüphelinin market sahibini dolandırdığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Dizdariye Mahallesi'nde 23 Temmuz Cumartesi günü, bir markete giren kadın müşteri, dükkanı dolaştıktan sonra aldığı iki şemsiyeyle kasaya geldi. Kasadaki görevliye, aynı mahalledeki kuyumcunun eşi olduğunu ve ödemeyi daha sonra onun yapacağını söyledi.
Bunun üzerine market çalışanı 2 şemsiyeyi poşetleyerek kadına teslim etti. Bir süre sonra mahalledeki kuyumcuya giderek durumu anlatan ve ödemenin yapılmasını isteyen market sahibi, şemsiyeleri alan kadının kuyumcunun eşi olmadığını ve dolandırıldığını anladı.
Esnaf, yaklaşık zararının 500 lira olduğunu söyledi. Kadının market sahibini dolandırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
TANIDIK ESNAFIN ADINI KULLANMIŞ
Esnaf Muhammet Emin Gültekin, "Şahıs ilk önce dükkanı dolaştı. Aşağı inip alacağı malzemeleri kasaya getirdi. Kasada babamla görüştü. Bize tanıdık bir esnafın adını verdi. Daha sonra biz esnafa gittik, görüştük. Öyle bir şey yok. Bize kendisini eşi olarak tanıtmıştı. Baktık esnafın tanıdığı da değil. Daha önce bir iki kişiyi de dolandırmış. Kadın bir daha gelmedi zaten. Yaklaşık 400-500 lira civarı bir ürün aldı" dedi.
DAHA ÖNCE DE BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇİĞKÖFTECİYİ DOLANDIRDI
Aynı kadın Gürpınar Mahallesi'nde 22 Temmuz Cuma günü saat 16.00 sıralarında da çiğköfteciye gelerek kendisini tuhafiye dükkanının işletmecisi olarak tanıttı. Çiğköfte dürümü siparişi veren kadın, ücretini kendi dükkanında ödeyeceğini söyleyerek ayrıldı. Çiğköfteci Yılmaz Algın, ertesi gün siparişin ödemesini almak için tuhafiyeciye gittiğinde dolandırıldığını anladı. Kadının çiğköftecideki görüntüleri de güvenlik kamerasına yansımıştı. Aynı kadının bu yöntemle bir kuyumcudan da alışveriş yaptığı ileri sürüldü.
Polisin şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
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