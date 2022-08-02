İstanbul’da dolandırıcının tuzağı! Esnafın adını kullanarak…

TANIDIK ESNAFIN ADINI KULLANMIŞ

Esnaf Muhammet Emin Gültekin, "Şahıs ilk önce dükkanı dolaştı. Aşağı inip alacağı malzemeleri kasaya getirdi. Kasada babamla görüştü. Bize tanıdık bir esnafın adını verdi. Daha sonra biz esnafa gittik, görüştük. Öyle bir şey yok. Bize kendisini eşi olarak tanıtmıştı. Baktık esnafın tanıdığı da değil. Daha önce bir iki kişiyi de dolandırmış. Kadın bir daha gelmedi zaten. Yaklaşık 400-500 lira civarı bir ürün aldı" dedi.