Son dakika: Kübra Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Fenomen yarışmacının ölümü yasa boğmuştu
Son dakika haberine göre İstanbul'da televizyon programıyla ünlenen 30 yaşındaki Kübra Ece, Avcılar'daki bir apartmanın 4'üncü katından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Kübra Ece’nin hayatını kaybettiği anlara dair son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ece’nin bir balkona gelip hızla kendini aşağı bıraktığı görülüyor. Öte yandan Kübra Ece'nin ölümüne ilişkin yürütülen incelemenin devam ettiği kaydedildi.
Sır ölüm Kübra Ece'yi İstanbul Avcılar'da önceki gün gece saatlerinde buldu. Çıktığı televizyon programıyla ünlenen 30 yaşındaki Ece'nin erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş. ile olan birliktelikleri yaklaşık bir ay önce son buldu. İddiaya göre ayrılığa kendini hazır hissetmeyen Kübra Ece, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin Brezilyalı Luizia Marina R.C. ile yeni bir ilişkiye başladığını öğrendi. Kıskançlık krizine giren Ece, soluğu eski sevgilisinin Avcılar Gümüşpala'da bulunan evinde aldı. İddiaya göre evde bulunan 6 kişinin önünde eski sevgilisiyle tartışan Ece, ardından kendisini dördüncü kattaki daireden aşağı bıraktı. Ağır yaralanan Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
EVDEKİ 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kadının ölümünün ardından olay mahallinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş., eski sevgilisi Mahmut Emir Ş. ve esli sevgilisini yeni sevgilisi Brezilyalı Luizia Marina R.C.'yi gözaltına aldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Kübra Ece'nin ölümüne ilişkin yürütülen incelemenin ise devam ettiği kaydedildi.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Kübra Ece'nin olayın yaşandığı evin balkonuna hızla çıkıp kendini aşağı bıraktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Ece Balkona çıkıp biranda kendisini 4. Kattan aşağı bırakıyor. Peşinden gelen bir arkadaşı onu tutmaya çalışıyor ama başarılı olamıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriğinde neler var? İşte o maddeler
- 2022 Kış Olimpiyatları hangi kanalda? Kış Olimpiyatları nasıl izlenir?
- Nakiller ne zaman açılacak 2022? MEB 2. dönem lise nakil başvuruları başladı mı?
- 3600 ek gösterge çıktı mı, onaylandı mı? Öğretmenlere 3600 ek gösterge nasıl uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB son dakika açıklaması...
- Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsıyor?
- Regaip Kandili sözleri ve mesajları 2022: Dualı, hadisli, en güzel, kısa, uzun 2022 Regaip Kandili mesajları ve sözleri...
- İkinci el araba için kritik tarih! Fiyatlar tepetaklak, yüzde 50 oranında düşüş! SEAT, KİA, Dacia birçok markada...
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu?
- Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzatıldı mı? 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim bitti mi?
- Regaip Kandili namazı ne zaman kılınır? Regaip Kandili camiye ne zaman, saat kaçta gidilir? Diyanet ile Regaip namaz saati...
- CTE personel alımı başladı mı, ne zaman? CTE personel alımı başvuru şartları neler? İşte o detaylar...