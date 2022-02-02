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İntihar mı cinayet mi? Kübra Ece balkondan nasıl düştü? Son paylaşımı yürek yaktı
30 yaşındaki Kübra Ece, eski erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş.'nin dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kübra'nın ölümü kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti. Kübra Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar, "Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız." dedi.
Giriş Tarihi: 02.02.2022 09:09Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 09:43