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İntihar mı cinayet mi? Kübra Ece balkondan nasıl düştü? Son paylaşımı yürek yaktı

30 yaşındaki Kübra Ece, eski erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş.'nin dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kübra'nın ölümü kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti. Kübra Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar, "Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 02.02.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 09:43
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İntihar mı cinayet mi? Kübra Ece balkondan nasıl düştü? Son paylaşımı yürek yaktı

Bir televizyon programıyla ünlenen 30 yaşındaki Kübra Ece, bir ay önce erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş. ile ayrıldı.

Mehmet Emre Ş. de Brezilyalı Luizia Marina R.C. ile birlikte olmaya başladı. Kübra Ece önceki gün saat 04.00 sıralarında Mehmet Emre Ş.'nin Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki evine gitti.

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İntihar mı cinayet mi? Kübra Ece balkondan nasıl düştü? Son paylaşımı yürek yaktı

Evde Mehmet Emre Ş.'nin haricinde yeni kız arkadaşı Luizia Marina R.C. ile arkadaşları Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç. ve Muhammed Ali Ş. de vardı.

Polis tutanaklarına yansıyan ifadelere göre, Kübra Ece evde Luizia Marina R.C.'yi görünce Mehmet Emre Ş. ile tartıştı.

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İntihar mı cinayet mi? Kübra Ece balkondan nasıl düştü? Son paylaşımı yürek yaktı

Sinir krizi geçiren ve evdeki eşyalara zarar veren Kübra Ece, 45 dakika evde kaldıktan sonra da dördüncü kattaki dairenin balkonundan aşağı düştü.

Evdekiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Kübra Ece hayatını kaybetti.

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İntihar mı cinayet mi? Kübra Ece balkondan nasıl düştü? Son paylaşımı yürek yaktı

İFADE VERİP SERBEST KALDILAR
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Emre Ş., Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Luizia Marina R.C. Emniyet'te ifade verdikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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İntihar mı cinayet mi? Kübra Ece balkondan nasıl düştü? Son paylaşımı yürek yaktı

Kübra Ece'nin ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. Başsavcılık, polise Kübra Ece'nin ölümüyle ilgili detaylı araştırma yapılması talimatı verdi. Kübra Ece, Adli Tıp'taki otopsinin ardından İstanbul'da toprağa verildi.