İntihar mı cinayet mi? Kübra Ece balkondan nasıl düştü? Son paylaşımı yürek yaktı

Evde Mehmet Emre Ş.'nin haricinde yeni kız arkadaşı Luizia Marina R.C. ile arkadaşları Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç. ve Muhammed Ali Ş. de vardı.

Polis tutanaklarına yansıyan ifadelere göre, Kübra Ece evde Luizia Marina R.C.'yi görünce Mehmet Emre Ş. ile tartıştı.