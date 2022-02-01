Kübra Ece kimdir, kaç yaşındaydı? Kübra Ece nişanlı mıydı? Kübra Ece ölüm sebebi nedir?
Kübra Ece nişanlı mıydı, kimdir, kaç yaşındaydı? Kübra Ece ölüm sebebi nedir? TRT'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları isimli programla tanınan Kübra Ece, bir binanın 4. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ece'nin intihar ettiği öne sürülmüştü ancak polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.
Kübra Ece kimdir, kaç yaşındaydı? Bizim Köyün Kızları isimli yarışma programıyla tanınan genç kadının sır ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kübra Ece'nin intihar ettiği öne sürülse de aileden açıklama geldi. Peki; Kübra Ece ölüm sebebi nedir?
KÜBRA ECE ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
İstanbul'da edinilen bilgiye göre, TRT'deki Bizim Köyün Kızları adlı yarışmaya katılarak ünlenen Kübra Ece'nin Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katından önceki gün saat 05.00 sıralarında düştüğü öne sürüldü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanstaki görevliler, ağır yaralı olan Kübra Ece'yi Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ece, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
7 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Polis, 30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö, Hami A, Mehmet Emre Ş, Mahmut Emir Ş, Ayşe Ç, Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.
Aralarında eski erkek arkadaşının olduğu belirtilen 7 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü. Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı iddia edilirken polisin olayla ilgili detaylı soruşturması sürüyor.
KUZENİNDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Kuzeninin ölümüyle ilgili konuşan İbrahim Sümer ise, "Hastanede vefat ettiğini öğrendik. Bildiğimiz kadarıyla yıllardır arkadaşı olan kız arkadaşının doğum gününe gittikleri doğum gününe müteakip eve döndükleri. O arada telefon mu geliyor ne oluyorsa tekrar dönüp olayın gerçekleştiği eve Avcılar'a gidiyorlar. Orada bir arbede olup olmadığını bilmiyoruz. Vücudunda darp izi var mı yok mu bilmiyoruz ama sırt üstü düştüğünü beyninden yaralandığını biliyoruz. Adaletimize güveniyoruz" dedi.
"NİŞANLI DEĞİLDİ O KİŞİYLE"
24 saatten daha fazla süre şüphelilerin gözaltında olduğunu ifade eden Sümer, "Bazı haberlerde nişanlı deniliyordu ama nişanlı değildi o şahısla. Aralarında bir dost bağı arkadaşlık olmuş ama 1 aydan fazla olmuş ayrılalı. İsteme, nişan, aile arasında böyle bir şey yok. Kendi aralarında da olduğunu düşünmüyorum. Aile olarak babası annesi kardeşleri şikayetçi oldu. Ailesi olarak kendi üstümüze düşeni yapacağız. Bu olayların yaşanmaması için, toplumsal bilincin olması için, insanların kadınlara düşmanlığı olmaması için uğraşacağız" diye konuştu.
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- Kübra Ece kimdir, kaç yaşındaydı? Kübra Ece nişanlı mıydı? Kübra Ece ölüm sebebi nedir?
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