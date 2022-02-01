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TV programıyla ünlenen Kübra Ece’nin sır ölümünde flaş detay! Sinir krizi mi?

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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TV programıyla ünlenen Kübra Ece’nin sır ölümünde flaş detay! Sinir krizi mi?

Son zamanlarda sık sık benzer şekilde meydana gelen ölümlere bir yenisi daha eklendi. Televizyon programlarıyla tanınan 30 yaşındaki Kübra Ece, dördüncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Peki Kübra Ece’nin ölümü intihar mı cinayet mi? Emniyet güçleri bu olasılıkları masaya yatırırken aynı şekilde olaya dair yeni gelişmeler de gün yüzüne çıktı. İçlerinde Brezilya doğumlu L.M'nin de olduğu zanlılar serbest bırakıldı. İşte Kübra Ece’nin ölümüyle ilgili flaş detaylar…

Bir TV yarışmasıyla tanınan 30 yaşındaki Kübra Ece'nin sır ölümünü sosyal medya konuşuyor. Kübra Ece'nin arkadaşının doğum gününe gittiği o evde eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin de olduğu öne sürüldü. Kübra'nın kuzeni İbrahim Sunar, yeni ayrıntıları bir bir anlattı.

DÜŞTÜ MÜ İTİLDİ Mİ?

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki binanın 4'üncü katından 05.00 sıralarında Kübra Ece'nin düştüğü öne sürüldü. Olay yerine ambulans istendi. Sevk edilen ambulanstaki görevliler ağır yaralı Kübra Ece'yi aynı mahallede bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti. Polis, 30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yaptı. Olay sırasında evde bulunan M.Ö., H.A., M.Ş., M.E., A.Ç., M. A. ve Brezilya doğumlu L.M.R.C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

"OLAYIN PEŞİNİ KESİNLİKLE BIRAKMAYACAĞIZ"

Acı haberle yıkılan Kübra Ece'nin ailesi, kızlarını bugün toprağa verdi. Olayla ilgili konuşan Kübra Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar, cinayet şüphesi olduğunu ifade ederek sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Sunar, çok bilgileri olmadığını ama medyaya yansıtıldığı gibi nişanlı olmadığını kaydederek, "Biz sadece çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gittiğini biliyoruz. Doğum gününü kutluyorlar eve geliyorlar. Daha sonra ne olduysa, telefon mu geldi haber mi geldi bilmiyorum çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyorlar. Ondan sonrasını biz de bilmiyoruz. Şu an polis de oradakilerin ifadelerini alıyor zaten. Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Olayın gerçekleştiği ev bir arkadaşlarına ait.

"MUTLAKA BİR SORUMLUSU VARDIR"

Bizim kızımızın çok yakın bir arkadaşının erkek arkadaşının evi. Ama içeride ne oldu ne bitti biz de bilmiyoruz. Bize sabah 04.30 gibi haber geldi. Biz hep beraber koştuk gittik. Bunun mutlaka bir sorumlusu vardır. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabi adalet çözecek. Devletin bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi bu konuda da failleri bulacağına inanıyorum. Biz de o zaman işte yapacak bir şeyimiz yok yasımızla oturacağız. Nişanlısı yok, öyle bir şey yok. Olayla alakalı da 7 şüpheli gözaltında sorguları yapılıyor diye biliyoruz" dedi.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınarak bugün 'Şüpheli' sıfatı ile mahkemeye sevk edilen Kübra Ece'nin yanındaki biri yabancı 7 kişinin Küçükçekmece Adliyesi'nde ifadeleri alındı. Savcılık, şüpheli isimlerin serbest bırakılmasına karar verdi.

SİNİR KRİZİ İDDİASI

Kübra'nın eski sevgilisi M.Ş.'nin Brezilyalı L.M ile yeni bir birlikteliğe başladığı ve Kübra'nın kıskançlık krizi geçirerek o eve gittiği de iddialar arasında yer alıyor.

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