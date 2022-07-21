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Konya Şehir Hastanesinde öldürülen Ekrem Karakaya’nın odası anılarıyla yaşayacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2022
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Konya Şehir Hastanesinde öldürülen Ekrem Karakaya’nın odası anılarıyla yaşayacak

Konya Şehir Hastanesinde öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya’nın odasına gelenler dua edip gözyaşı döküyor. Odanın bundan sonra kullanılmayıp olduğu gibi korunacağı ifade edildi

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