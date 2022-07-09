09 Temmuz 2022, Cumartesi
Baba ocağından 'Beni hastalarım bekler' diyerek ayrılmış! Doktor Ekrem Karakaya'nın arkadaşı anlattı
Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın sınıf arkadaşı Muharrem Özışık; "Ekrem'in sıra arkadaşı Polis Memuru İlhan Odabaşı şehit düşmüştü. Ekrem ona çok üzülmüştü" dedi. Özışık, Karakaya ile olan anılarını böyle anlattı...
Giriş Tarihi: 09.07.2022 17:41 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 17:42
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