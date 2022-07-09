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Baba ocağından 'Beni hastalarım bekler' diyerek ayrılmış! Doktor Ekrem Karakaya'nın arkadaşı anlattı

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın sınıf arkadaşı Muharrem Özışık; "Ekrem'in sıra arkadaşı Polis Memuru İlhan Odabaşı şehit düşmüştü. Ekrem ona çok üzülmüştü" dedi. Özışık, Karakaya ile olan anılarını böyle anlattı...

Giriş Tarihi: 09.07.2022 17:41 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 17:42
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Baba ocağından ’Beni hastalarım bekler’ diyerek ayrılmış! Doktor Ekrem Karakaya’nın arkadaşı anlattı

Ekrem Karakaya'nın 1989-1992 yıllarında Melikgazi İmam Hatip Lisesinde birlikte aynı sınıfta okuduğu arkadaşı Muharrem Özışık, Karakaya ile son olarak Ramazan ayında 1992 mezunları iftar yemeğinde bira araya geldiklerini belirtti.

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Baba ocağından ’Beni hastalarım bekler’ diyerek ayrılmış! Doktor Ekrem Karakaya’nın arkadaşı anlattı

'EKREM ONA ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜ'

Özışık, "Ekrem çok vefalı ve arkadaşlarına düşkündü. Ekrem'in sıra arkadaşı Polis Memuru İlhan Odabaşı benzer bir olay sonucu şehit düşmüştü. Ekrem ona çok üzülmüştü.

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Baba ocağından ’Beni hastalarım bekler’ diyerek ayrılmış! Doktor Ekrem Karakaya’nın arkadaşı anlattı

Her buluşmamızda İlhan'ı yad eder ona üzülürdü. Ama ne yazık ki Ekrem ile İlhan'ın kaderleri birbirlerine benzedi. Ekrem de kendini bilmez bir kişi tarafından bu hayattan koparıldı" diye konuştu.

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Baba ocağından ’Beni hastalarım bekler’ diyerek ayrılmış! Doktor Ekrem Karakaya’nın arkadaşı anlattı

BABASI 1 ÖĞRETMEN MAAŞIYLA 8 ÇOCUK OKUTTU

Ekrem Karakaya'nın babasının imam hatipte öğretmen olduğunu belirten Muharrem Özışık; "Ekrem'in babası okumaları için elinden geleni yaptı. Babası 8 çocuğunu bir öğretmen maaşıyla okuttu.

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Baba ocağından ’Beni hastalarım bekler’ diyerek ayrılmış! Doktor Ekrem Karakaya’nın arkadaşı anlattı

Bu çocuklardan Ekrem kardiyoloji uzmanı, Mehmet Murat öğretim üyesi, Hasan Sami ve Şerife mühendis, Selman öğretmen, Ömer ise tapu kadastro memuru oldu" dedi.