Bursa’da ortalık savaş alanına döndü! Trafikte kanlı yol verme kavgası

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve yangın söndürme tüpüyle vurdu. Çıkan kavga sonucu Muhammed E. yaralanırken kavgayı ayırmaya çalışan bir motosiklet sürücüsünün biber gazı sıkmasıyla kavga son buldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; yaralanan Muhammed E.'yi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kavgayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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