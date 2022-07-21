Bursa’da ortalık savaş alanına döndü! Trafikte kanlı yol verme kavgası
Bursa'da trafikte makas atma meselesi yüzünden kavga çıktı.Birbirlerine acımasızca vuran taraflardan biri yangın tüpüyle saldırdı. Başına darbe alan kişi hastaneye kaldırılırken, yoldan geçen bir kişi kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı.
Bursa'da yaşanan olay, merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Muhammed E. idaresindeki otomobil ile trafikte seyreden başka bir sürücü arasında makas atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Birbirleriyle trafikte korna ve selektör ile tartışan sürücüler yol kenarında bulunan bir benzin istasyonuna girdi. Araçlardan inen taraflar tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve yangın söndürme tüpüyle vurdu. Çıkan kavga sonucu Muhammed E. yaralanırken kavgayı ayırmaya çalışan bir motosiklet sürücüsünün biber gazı sıkmasıyla kavga son buldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; yaralanan Muhammed E.'yi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kavgayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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