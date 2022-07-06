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Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın katledildi! Kılıçdaroğlu siyaset üretme peşinde! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sert yanıt

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Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Konya’da doktor Ekrem Karakaya’nın katledildi! Kılıçdaroğlu siyaset üretme peşinde! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sert yanıt

Konya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'ya yönelik yaptığı paylaşımla yaşanan olayı siyasi bir şova çevirme peşine düşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenirken "Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen doktor Ekrem Karakaya'yı alet ederek yaptığı çirkin paylaşımla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"ZERRE ÜZÜNTÜ İÇERMEYEN SÖZLER KEMAL BEY"

Bakan Koca "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" açıklamasında bulundu.

KONYA'DAKİ HASTANE KATLİAM

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, 39 yaşındaki Hacı Mehmet Akçay tarafından poliklinikte vurularak öldürüldü. Aynı silahla kafasına ateş eden silahlı saldırganda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan Akçay'ın bir ay önce kaybettiği annesinin ölümünden doktor Karakaya'yı sorumlu tuttuğu ileri sürüldü.

KONYA'DA HASTANEDE DEHŞET!

Olay 14.20 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan Konya Şehir Hastanesi'nde meydana geldi.

Poliklinikte muayene yapan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, odaya giren Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla ateş edilerek vuruldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırgan Akçay da aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hem doktor Karakaya hem de şüpheli Akçay'a ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı.

Dr. Karakaya ve şüpheli Akçay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ'

Katil zanlısı Hacı Mehmet Akçay'ın bir ay önce anjiyo olan annesini kaybettiği, annesinin ölümünden de doktor Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu bu nedenle de olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

TABANCA RUHSATLI ÇIKTI

Kardioloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte ateş ederek öldürdükten sonra intihar eden Yunak Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıda kullandığı tabancanın, kendi adına taşıma ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.

BAKAN KOCA: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Bakan Koca olayın ardından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı: Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun.

Konya Şehir Hastanesi’nde dehşet! KONYA ŞEHİR HASTANESİ'NDE DEHŞET!

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