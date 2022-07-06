Konya’da doktor Ekrem Karakaya’nın katledildi! Kılıçdaroğlu siyaset üretme peşinde! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sert yanıt

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırgan Akçay da aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hem doktor Karakaya hem de şüpheli Akçay'a ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı.

Dr. Karakaya ve şüpheli Akçay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.