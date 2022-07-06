Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın katledildi! Kılıçdaroğlu siyaset üretme peşinde! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sert yanıt
Konya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'ya yönelik yaptığı paylaşımla yaşanan olayı siyasi bir şova çevirme peşine düşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenirken "Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen doktor Ekrem Karakaya'yı alet ederek yaptığı çirkin paylaşımla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"ZERRE ÜZÜNTÜ İÇERMEYEN SÖZLER KEMAL BEY"
Bakan Koca "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" açıklamasında bulundu.
KONYA'DAKİ HASTANE KATLİAM
Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, 39 yaşındaki Hacı Mehmet Akçay tarafından poliklinikte vurularak öldürüldü. Aynı silahla kafasına ateş eden silahlı saldırganda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan Akçay'ın bir ay önce kaybettiği annesinin ölümünden doktor Karakaya'yı sorumlu tuttuğu ileri sürüldü.
KONYA'DA HASTANEDE DEHŞET!
Olay 14.20 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan Konya Şehir Hastanesi'nde meydana geldi.
Poliklinikte muayene yapan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, odaya giren Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla ateş edilerek vuruldu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Saldırgan Akçay da aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hem doktor Karakaya hem de şüpheli Akçay'a ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı.
Dr. Karakaya ve şüpheli Akçay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
'ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ'
Katil zanlısı Hacı Mehmet Akçay'ın bir ay önce anjiyo olan annesini kaybettiği, annesinin ölümünden de doktor Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu bu nedenle de olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
TABANCA RUHSATLI ÇIKTI
Kardioloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte ateş ederek öldürdükten sonra intihar eden Yunak Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıda kullandığı tabancanın, kendi adına taşıma ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.
BAKAN KOCA: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
Bakan Koca olayın ardından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı: Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?
- Belçikalı karikatürist Morris'in tasarladığı, Türkiye'de "Red Kit" adıyla bilinen çizgi roman kahramanının üzerinde hangileri vardır?
- Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğili ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur?
- Atom numaralarına göre periyodik cetveldeki ilk 20 elementin sembollerini alt alta yazan biri hangi harfi hiç kullanmaz?
- %42.35 ve %41.69 arası zam! SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri bayram edecek! Zamlar maaşlara nasıl yansıyacak? Enflasyon farkı...
- Çay hangi ilin ilçesidir? Kim Milyoner Sorusu
- Hangi ifadenin TDK sözlüklerinde tanımı yoktur?
- Hangisinin gençliğinde babasıyla marangozluk yaparken geçirdiği bir kaza sonucu bir elinin işaret parmağı kopmuştur?
- KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK bu ay erken yatar mı, açıklama geldi mi?
- Emekliye bayram öncesi 3.750 TL ödeme! SSK, Bağ-Kurlu, 4A-4B-4C'linin yüzünü güldürecek! Maaşı 2.750, 3.500, 4.000 TL olanlar...
- Brent petrol fiyatları yokuş aşağı düşüyor! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatları için...
- YKS sonuç tarihi... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?