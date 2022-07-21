Afyonkarahisar’da korkunç cinayet! Karısını sosyal medyadan taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi sopayla döverek öldürdü

ÖLEN ŞAHSIN CENAZESİNİ YOL KENARINDA KÖYLÜLER BULDU

Yolda bir kişinin cansız yattığını gören köy sakinlerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinden bir süre inceleme yaptıktan sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeyi otopsi için morga kaldırdı. Ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan ekipler bölgedeki kamera kayıtları ve yaptıkları araştırma sonucu cinayet zanlılarına ulaştı. Ekipler T.Ö., S.Ö. ve V.K'yi gözaltına aldı. Şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.