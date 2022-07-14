Öldürülen Doktor Ekrem Karakaya’nın üzerinden kirli oyun! Sosyal medya tetikçileri devrede

Bunun üzerine yapılan tüm paylaşımları inceleyen siber polisler, "halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten" hesaplar hakkında çalışma yaptı.

Suç unsuru içerikli paylaşım yapan 22 hesap yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.

Sosyal medya platformu Twitter'da "#DoktorumaDokunma, #HekimlereOrganizeSaldırı, #SağlıktaTerör, #DrEkremKarakayaöldürüldü, #konyaşehirhastanesi, #sağlıktaşiddetehayır" etiketleri ile ilgili yapılan bot tespiti çalışmasında, ilgili etiketlere ilişkin toplam 34 bin 748 hesap arasından 17 bin 745 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap olduğu tespit edildi.