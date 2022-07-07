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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesine taziye telefonu

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Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesine taziye telefonu

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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