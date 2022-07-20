Havalimanına gitmek isteyenlerin İETT sınavı! Otobüs arızalanınca yolda kaldılar
Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı yolunda İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular zorluk yaşadı. Uzun süre yol kenarında bekleyen yolcular, daha sonra başka bir İETT otobüsüyle havalimanına gönderildi.
İstanbul Havalimanı yolunda İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular zorluk yaşadı.
Havalimanı hattındaki 34 TP 6555 plakalı İETT otobüsü, D-20 Otoyolu Akpınar Köyü Sapağı'nda arızalandı.
Sürücü otobüsü yol kenarına çekerken, yolcular da araçtan indi.
Uzun süre yol kenarında bekleyen yolcular, daha sonra başka bir İETT otobüsüyle havalimanına gönderildi.
Arızalanan otobüs ise gelen ekiplerce tamir edildi.
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