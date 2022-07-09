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İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı! 3 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2022
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İstanbul Kadıköy’de İETT otobüsü kaza yaptı! 3 kişi yaralandı

İstanbul'da bitmek bilmeyen İETT otobüslerinin neden olduğu kazalar Kurban Bayramı'nda da vatandaşı ölümle burun buruna getirdi. Kadıköy'de bir otomobiller çarpışan İETT otobüsü 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

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