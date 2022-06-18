Son dakika: Eyüpsultan’daki İETT dehşeti kamerada!

ARAÇ SAKİNLERİ YAPILAN ÇALIŞMALARI İZLEDİ

Olayın ardından araç sahipleri de sokakta yapılan çalışmaları izledi. Park halindeki otomobili zarar gören Gökhan Demirci, "Tam olarak görmedim. Söylenilenlere göre, İETT otobüsü dönerken tabelaya vuruyor. Sonra sokağın içine dalarak bütün arabalara vurup aşağıya kadar gidiyor. Benim aracım da bu. Aracımın ön tarafında ve arka tarafında maddi hasar var" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Cadde üzerinde bulunan





İETT'DEN AÇIKLAMA

İETT'den kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Dün gece saatlerinde park halindeki Özel Halk Otobüsü aracının kimliği belirsiz kişilerce çalındığı, aracın park halindeki çok sayıda sivil araca çarptıktan sonra terk edildiği tespit edildi. EM2 hattında görev yapan aracın, yapılan inceleme sonucunda saat 22.43'te Silahtarağa Mahallesi Tramvay İstasyonu yakınında görevli şoför tarafından park edildiği belirlendi. Aracın saat 00.03'te kimliği belirsiz kişilerce bulunduğu yerden alındığı, Eyüp Devlet Hastanesi'nden geri dönüş yaparak ilerlediği, Veysel Karani Durağı'ndan sonra saat 00.20'de Canan Sokağı'na girdiği ve burada çok sayıda araca çarptıktan sonra terk edildiği, Filo Takip Merkezi tarafından belirlendi. Konuyla ilgili adli işlemler Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi tarafından yürütülmektedir. Aracın çalışma ruhsatı askıya alınmıştır." denildi.