Üsküdar'da klasik İETT arızası! Enkazı ittirmek yine vatandaşa kaldı
İETT otobüsleriyle ilgili yaşanan krizlere her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez Üsküdar Çengelköy'de arıza yapan İETT otobüsünün vatandaşlar tarafından itildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üsküdar Çengelköy'de arıza yapan İETT otobüsünün vatandaşlar tarafından itildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Çengelköy Halk Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü arızalandı.
Otobüsün trafiği tıkaması nedeniyle yolcular ve civardaki esnaf, aracı iterek yolun üzerindeki bir cebe kadar ilerletti.
Otobüsün esnaf ve yolcularca itildiği anları, bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Bu arada arızalı İETT otobüsü yoldan çekilene kadar Beykoz istikametine giden otobüslerin ilerleyebilmesi için trafik akışı kesilerek ulaşım sağlandı.
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