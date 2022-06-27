Otoyolda arızalanan İETT otobüsüne çarpan meyve yüklü kamyon devrildi

TEM Otoyolu Mahmutbey kavşağı mevkisinde Edirne istikametine seyir halinde olan Avni D'nin kullandığı 35 SFZ 25 plakalı meyve yüklü kamyon, otoyolda arızalanan Ayhan İ. yönetimindeki İETT otobüsüne çarpmamak için manevra yaptı.