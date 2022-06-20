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Son dakika: Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2022
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Son dakika: Ümraniye’de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı

Son dakika haberine göre Ümraniye'de 3 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı.

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