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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2022
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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

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