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Alev kapanı Marmaris'i sardı! Uydu görüntüsü felaketi gözler önüne serdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Alev kapanı Marmaris’i sardı! Uydu görüntüsü felaketi gözler önüne serdi

Muğla Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını bugün büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekili olan orman yangını, NASA'nın canlı uydusu ve 'Zoom Earth' uygulamalarında görüntülendi.

Marmaris'te dün akşam başlayan ve yakşalık 300-400 hektarlık alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) veri tabanından aldığı canlı uydu görüntüleri ile yağmur radarı, rüzgar ve sıcaklık haritalarını yayımlayan 'Zoom Earth' uygulamasının görüntülerini paylaştı.

"NASA'NIN ISI HARİTASI YANGININ YAYILIŞ YÖNÜ KONUSUNDA YOL HARİTASI OLABİLİR"
Herkes tarafından internet üzerinden izlenebilecek görüntülerde, yangının şiddetinin düne göre arttığı gözlemlendi.

Coşkun, "NASA'nın ısı haritası veya sıcaklık haritası da diyebiliriz. Buradan yangın alanları anlık takip edilebiliyor. Rüzgarı da gösteriyor ve böylece yangının hangi tarafa ilerleyebileceğine ilişkin bilgi sahibi olunması, yangının ilerleyiş yönü tahmin edilmesi açısından önemli olabilir. Bu açıdan yangına müdahale konusunda ve yerleşim yerlerinin boşaltılmasıyla ilgili önlemlerin alınmasını da kolaylaştırabilir" dedi.

Uygulamadan dün aldığı ilk görüntülere göre, bugünkü görüntülerde, yangının şiddetinin arttığının görüldüğünü anlatan Coşkun, rüzgarın güneybatıdan güneydoğu yönüne doğru estiğini ve Yuvacık'a doğru ilerlediğini söyledi.

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