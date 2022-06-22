Alev kapanı Marmaris’i sardı! Uydu görüntüsü felaketi gözler önüne serdi

Coşkun, "NASA'nın ısı haritası veya sıcaklık haritası da diyebiliriz. Buradan yangın alanları anlık takip edilebiliyor. Rüzgarı da gösteriyor ve böylece yangının hangi tarafa ilerleyebileceğine ilişkin bilgi sahibi olunması, yangının ilerleyiş yönü tahmin edilmesi açısından önemli olabilir. Bu açıdan yangına müdahale konusunda ve yerleşim yerlerinin boşaltılmasıyla ilgili önlemlerin alınmasını da kolaylaştırabilir" dedi.