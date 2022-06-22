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Yasak aşk kanla bitti! Pompalıyla öldürüp polisi görünce kendine de sıktı! 'Kocamın 6 yıldır gönül ilişkisi var'

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Yasak aşk kanla bitti! Pompalıyla öldürüp polisi görünce kendine de sıktı! ’Kocamın 6 yıldır gönül ilişkisi var’

Balıkesir'de gerçekleşen olayda 56 yaşındaki İsmail Ertek 42 yaşındaki 1 çocuk sahibi Sevim Özdemir'i pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Emniyet güçlerini görünce kendine de ateş eden Ertek ağır yaralandı. Olay yerine gelen İsmail Ertek'in karısının, polislere, Sevim Özdemir ile eşinin altı senedir gönül ilişkisi olduğunu söylediği ifade edildi. Ertek'in aynı zamanda Özdemir'e yönelik uzaklaştırma kararını ihlal ettiği, elektronik kelepçe takılması doğrultusundaki sonucun beklendiği belirtildi.

Olay, saat 08.30 sularında, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Baraj Caddesi Vergi Dairesi karşısında yaşandı. Evli ve 1 çocuk sahibi Sevim Özdemir, tartıştığı evli ve 1 çocuk babası şoför İsmail Ertek tarafından pompalı tüfek ile katledildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, yaklaştıkları zanlının hedef gözeterek nişan aldığını görünce Ertek'i sağ ayak bileğinden vurdu.

KENDİ BAŞINA SIKTI

Ertek ardından elindeki tüfekle başına kendi başına ateş etti. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Ertek, tedaviye alındı.

EŞİNİN ARKADAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından polis ekiplerince soruşturma başlatılırken, İsmail Ertek'in, Sevim Özdemir'in TIR şoförü eşinin arkadaşı olduğu öğrenildi.

6 YIL YASAK AŞK YAŞAMIŞLAR

Olay yerine gelen İsmail Ertek'in eşinin, polislere, Sevim Özdemir ile kocasının 6 yıldır gönül ilişkisi olduğunu söylediği belirtildi.

Sevim Özdemir'in 29 Mayıs'taki müracaatıyla İsmail Ertek hakkında 'tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama' ile adli işlem yapıldığı ve 30 Mayıs-30 Haziran'da tedbir kararı verildiği ortaya çıktı. Yine Özdemir'in müracaatı üzerine 2- 8 Haziran'da Ertek hakkında 'uzaklaştırma ihlali'nden işlem yapıldığı öğrenildi. Edremit Aile Mahkemesi'nce 13 Haziran'da ihlale ilişkin Ertek hakkında zorlama hapsine yer olmadığı kararı verildiği belirtildi.

Öte yandan 1 Haziran'da Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi Büro ekiplerinin, İsmail Ertek'e elektronik kelepçe takılması yönünde aile mahkemesi ile gerekli yazışmayı yaptığı ve sonucun beklendiği öğrenildi.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

İsmail Ertek'in 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'tehdit', 'hakaret', '6284 sayılı kanuna muhalefet', 'basit yaralama' ile 'kasten yaralama' dahil 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Yasak aşkın kanlı sonu! YASAK AŞKIN KANLI SONU!

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