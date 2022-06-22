Yasak aşk kanla bitti! Pompalıyla öldürüp polisi görünce kendine de sıktı! ’Kocamın 6 yıldır gönül ilişkisi var’

Olay, saat 08.30 sularında, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Baraj Caddesi Vergi Dairesi karşısında yaşandı. Evli ve 1 çocuk sahibi Sevim Özdemir, tartıştığı evli ve 1 çocuk babası şoför İsmail Ertek tarafından pompalı tüfek ile katledildi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, yaklaştıkları zanlının hedef gözeterek nişan aldığını görünce Ertek'i sağ ayak bileğinden vurdu.